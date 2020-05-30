МОЗ: Громадяни, які їдуть до Донецька через Київ, мають проходити двотижневу самоізоляцію

Громадяни, що їдуть до окупованого Донецька через Київ, не вважаються транзитними пасажирами і зобов'язані пройти у столиці двотижневу самоізоляцію.

Про це сказав в ході онлайн-брифінгу в суботу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«По-перше, ви не є транзитними пасажирами, тому що Донецьк - це територія України, яка на сьогоднішній день тимчасово окупована. З іншого боку, на території міста Донецька у зв'язку з тимчасовою окупацією ми не можемо контролювати проходження самоізоляції або обсервації. Тому в разі приїзду вас як громадян України до міста Києва ви повинні будете пройти 14-денну самоізоляцію», - заявив Степанов.

Він уточнив, що необхідно буде вказати місце, де буде проходити самоізоляція, встановивши на своєму смартфоні програму «ДІЯ». У разі, якщо немає такої можливості, передбачено проходження 14-денний обсервації.

Як повідомлялося, Кабмін раніше передбачив обов'язкове розміщення в обсерватори осіб, які прибули з-за кордону або з тимчасово окупованих територій України (крім окремих категорій).

Однак 22 квітня уряд вніс зміни, передбачивши можливість самоізоляції прибулих із використанням електронного сервісу "Дій удома".

Таким чином, особам, які прибувають з-за кордону або з тимчасово окупованих територій України, в пунктах пропуску (КПВВ) вже не доведеться заповнювати на кордоні бланк добровільної згоди на самоізоляцію. Їм необхідно заздалегідь завантажити на свій смартфон додаток «Дій удома». Також є можливість завантажити додаток у пунктах пропуску. Під час прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби перевіряють внесення особою інформації в додаток.

Якщо прибулі з-за кордону або з тимчасово окупованої території не бажають або не мають можливості встановити додаток, прикордонники інформують про це представників санітарно-карантинних підрозділів і Нацполіції для доставки такої особи до місця обов'язкової обсервації.