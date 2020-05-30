Прибулим на ЗНО з-за кордону чи окупованих територій не потрібна обсервація – Степанов

Особи, що приїжджають з-за кордону або з тимчасово окупованих територій для проходження ЗНО, не потребують обсервації чи самоізоляції.

Про це сказав під час онлайн-брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується проведення ЗНО, особи, які для складання незалежного зовнішнього оцінювання приїжджають в Україну з-за кордону чи перетинають лінію розмежування з тимчасово окупованих територій, тепер не повинні перебувати на обсервації чи самоізоляції, якщо це саме для проходження ЗНО», - наголосив Степанов.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину до 22 червня.