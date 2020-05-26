Як перетнути лінію розмежування: у Денісової дали поради абітурієнтам з Донбасу

Кожен український громадянин на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей має право звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо перетину лінії розмежування з різними гуманітарними потребами.

Про це інформує Офіс Омбудсмана України у Facebook.

У відомстві нагадали, що за попередньою інформацією Міністерства освіти і науки України, освітні центри розпочнуть свою роботу з 9 червня 2020 року, а також, що 15 червня відбудеться перший етап пробного ЗНО.

Водночас, нагадують у Офісі омбудсмена, до 22 червня 2020 року в Україні триватиме адаптивний карантин, тож продовжують діяти обмеження, встановлені при перетині лінії розмежування з тимчасово окупованими та контрольованими територіями у Донецькій та Луганській областях.

“Проте, у виключних випадках, враховуючи індивідуальні обставини соціального (гуманітарного) характеру, за наявності підтверджуючих документів, пропуск осіб через КПВВ може бути забезпечений за окремим рішенням командувача ООС та за наявності підтвердження від окупаційних органів РФ, що діють на цих територіях. Нагадуємо, що кожен громадянин має право звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, яка продовжує вживати всіх можливих заходів задля відновлення прав наших громадян перетнути лінію розмежування з різними гуманітарними потребами”, - наголошується у повідомленні.

Звернутися до Уповноваженого ВРУ з прав людини можна шляхом направлення звернення на офіційну електронну пошту hotline@ombudsman.gov.ua, зазначивши в ньому: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, електронну поштову адресу, на яку може бути надіслано відповідь, та номер телефону, за яким у разі потреби можна буде зв’язатися, а також підставу перетину лінії розмежування.

До звернення також мають додаватися копії документів, що підтверджують підставу у необхідності перетину лінії розмежування (наприклад, запрошення на проходження ЗНО).