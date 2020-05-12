Карантинні обмеження торкнулися шістьох галузей економіки – Прем’єр

Локдаун України у звязку із поширенням коронавірусної інфекції, або ж повернення карантинних заходів, які діяли до 11 травня, не планується, а в разі потреби влада діятиме локально.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у ранковому ефірі «1+1», відповідаючи на запитання ведучого щодо того, чи можливий «відкат назад» по кількості інфікованих, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми не передбачаємо, що аж так будемо відкачуватися, щоб робити локдаун цілої країни. Ми говоримо про адаптивний карантин, тобто якщо ми бачимо локальне захворювання в тій чи іншій області або у місті, то вводимо карантин локально там, де виникають спалахи. Для того, щоб ціла країна потрапила знову у локдаун, потрібно хоча би половині областей мати колосальне зростання кількості (інфікованих - ред), треба мати перезавантаження медицини», - сказав Шмигаль.

За його словами, при пом’якшенні загальноукраїнського карантину велика частка відповідальності лягає на міських голів. Саме вони в подальшому ухвалюватимуть рішення про запровадження адаптивного карантину. Пом’якшити карантин, який запроваджений на рівні держави, місцева влада не має права, адже мова йде про життя й здоров’я громадян та про безпеку держави.

Прем'єр-міністр також звернув увагу на те, що 22 травня не кінцева дата закінчення карантину. Наступний етап послаблення карантинних обмежень буде запроваджений, коли протягом певного періоду кількість захворілих буде зменшуватися.

«Другий етап буде запроваджуватися тоді, коли будуть виконані певні умови, тобто кількість захворілих буде зменшуватися протягом конкретного періоду», - сказав Шмигаль.

Він також підкреслив, що влада не закривала всю економіку: 80% підприємств продовжували працювати. Карантинні обмеження торкнулися шістьох галузей, які містять велику кількість робочих місць.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня діють певні послаблення.

Раніше Шмигаль заявляв про поетапний вихід з карантину - відповідно до зменшення захворюваності. Передбачено 5 етапів.

Станом на 9:00 12 травня в Україні 16 023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 375 нових випадків.