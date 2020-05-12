Пандемія коронавірусу є першою кризою, в яку Україна увійшла підготовленою – Шмигаль

Коронакриза боляче б’є по Україні, але увійшла в неї країна підготовленою.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю німецькому діловому виданню Handelsblatt.

«Звичайно, пандемія також нас сильно вражає. Але це перша криза, в яку Україна вступила розумно підготовленою і маючи економічні резерви. До цього часу ми проходимо через кризу значною мірою стабільно», - наголосив глава уряду.

Він упевнений, що зараз ситуація не є критичною: дефіцит поточного рахунку в березні становив 389 мільйонів доларів порівняно з 526 мільйонами доларів роком раніше. А 25,7 млрд доларів валютних резервів дають підстави стверджувати, що країна перебуває в кращому становищі, ніж раніше. До того ж є близько 2,3 млрд доларів на казначейських рахунках.

«З огляду на це, ми увійшли в кризу більш стабільними, ніж у попередні часи», - наголосив Шмигаль.

За його словами, цьогорічне падіння валового внутрішнього продукту прогнозується на рівні 4,8 відсотка. При цьому промислове виробництво в першому кварталі обвалилося на 5,1 відсотка.

Водночас уряд сподівається на добрий урожай цьогоріч і значний експорт сільськогосподарської продукції, зокрема, вже є багато замовлень на зерно тощо, зауважив Прем'єр-міністр.

Він зазначив, що деякі держави стурбовані тим, що після коронавірусної кризи настане продовольча. Тож сільське господарство є найбільшим потенціалом і є пріоритетом для України - це надає державі шанс «ще більше наблизитися до ЄС».

Як наголосив Шмигаль, Україна була б рада бачити більше інвестицій від німецьких компаній.

Він також розповів про плани щодо дерегуляції та створення Міністерства з питань оцифрування. Зокрема, на порталі «Держава і я» вже доступні онлайн 27 державних послуг, а до кінця року їх буде ще 50. Наразі реєстрація компанії, за словами Шмигаля, займає 15 хвилин.

«Ми одна з перших у світі країн, які вже мають електронні паспорти, і я вже маю свої водійські права у своєму мобільному телефоні. Тут ми технічно лідируємо», - наголосив глава українського уряду.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 12 травня проведе свої перші переговори з канцлером ФРН Ангелою Меркель, що, як відомо, приділяє велику увагу питанню оцифрування.