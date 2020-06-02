У Києві за добу підтвердили 28 випадків коронавірусу, з них п’ять - у медиків

У Києві вже 3071 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.

"Кількість жителів Києва, в яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 28 людей. Із них 5 медиків. Одна людина померла. Всього за період пандемії в столиці 69 летальних випадків" - зазначив Кличко.

Так, за його словами, захворіли: 11 жінок віком від 21 до 63 років, 15 чоловікiв від 29 до 80 років, 2 дівчинки, яким 2 та 5 років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Очільник міста зазначив, що одужали за добу 64 людини. Усього коронавірус подолали 718 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксували в Дніпровському районі - 8. У Деснянському і Святошинському - по 4. В Оболонському та Дарницькому - по 3 випадки.

Станом на ранок 2 червня в Україні число підтверджених випадків коронавірусу складає 24 012, з них 718 смертей та 9 690 одужань.