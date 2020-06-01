Кличко більше не даватиме брифінгів щодня

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що більше не проводитиме онлайн брифінги щодня, а даватиме їх тричі на тиждень.

Про це мер сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми й надалі надаватимемо інформацію про те, що відбувається у нашому місті, як Київ розвивається. Тому брифінги даватиму тричі на тиждень. Ми з вами зустрінемось у середу", - сказав Кличко.

Як відомо, міський голова проводив щоденні брифінги з початку запровадження карантинних обмежень.