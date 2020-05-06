Коронавірус у ЗСУ: хворіють 30 військових, 49 - одужали

У Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 наразі хворіє 30 осіб - за минулу добу виявлено ще один випадок захворювання.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

"На 07.00 06 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 30 осіб. Також за період пандемії одужали 49 осіб та 2 летальні випадки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Медичних сил, минуло доби зареєстровано 1 новий випадок захворювання на COVID-19. Військовослужбовець з Одеської області лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний, симптоми захворювання відсутні, зазначають у командуванні.

Повідомляється, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) у ЗСУ перебуває 257 осіб. Водночас у 97 осіб закінчується ізоляція у найближчі 3 доби.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 13 184 випадки захворювання на COVID-19, з них за добу 487.