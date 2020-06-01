В Україні відкрили продаж квитків на 35 поїздів далекого сполучення

АТ "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 35 пасажирських поїздів далекого сполучення.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця" у Telegram-каналі.

"Вже відкрито продаж квитків на 35 пасажирських поїздів далекого сполучення", - йдеться у повідомленні.

З них 22 поїзди вирушають сьогодні у перший рейс. Ще 7 — з 2 червня, 1 — з 3 червня та 5 — з 4 червня.

Зазначається, що надалі Укрзалізниця призначатиме поїзди залежно від пасажиропотоку та дозволів від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій.

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Як повідомляв Укрінформ, "Укрзалізниця" з 1 червня розпочала рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ у населені пункти центральної, південної, північної та східної України. Також відновили свій рух 439 приміських поїздів. Планується, що з 4 червня розпочнеться рух пасажирських поїздів в західні області України.

Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.