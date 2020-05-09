У колоніях і СІЗО з початку епідемії виявили 16 випадків COVID-19

Серед працівників Державної кримінально-виконавчої служби, а також засуджених та осіб, узятих під варту, станом на 8 травня виявлено 16 випадків COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє Департамент з питань виконання кримінальних покарань.

Зазначається, що станом на 8 травня методом полімеразної ланцюгової реакції протестовано 399 осіб, у 16 з них виявлено COVID-19.

Зокрема, серед персоналу Державної кримінально-виконавчої служби інфіковані 12 осіб, медичних працівників Центру охорони здоров’я ДКВС - одна особа. Також коронавірус виявлено у двох ув’язнених та одного засудженого.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 травня в Україні лабораторно підтверджено 14 195 випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2 706 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 504 нові випадки.