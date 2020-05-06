Денісова розповіла голові Моніторингової місії ООН про ситуацію з COVID-19 у в'язницях

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про моніторинг в'язниць голові Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільді Богнер та керівнику відділу з прав на фізичну недоторканність і прав людини в контексті збройного конфлікту Улазмеміру Шчербау.

Про це омбудсмен повідомила у Facebook.

"Обговорили поточну ситуацію щодо впровадження та дотримання протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 у місцях несвободи. Поінформувала пані Матильду про результати моніторингових візитів працівників Офісу омбудсмана до пенітенціарних установ, які були здійснені з початку оголошеного національного карантину, і про ті, що тривають", - зазначила Денісова.

За її словами, вона поінформувала Богнер про низку порушень, які були виявлені під час таких перевірок. Зокрема, не здійснюється температурний скринінг працівників на вході до установ, ув'язнені та персонал не забезпечені засобами індивідуального захисту у достатній кількості, камерні приміщення перенаселені, що збільшує ризики зараження на коронавірусну інфекцію.

На думку омбудсмена, необхідно якнайскоріше розвантажити місця несвободи та звільнити ув'язнених осіб, зокрема неповнолітніх, матерів з дітьми та затриманих і ув'язнених, що мають відповідні рекомендації за станом здоров'я та віком.

Посадовець додала, що звернулася з відповідними листами до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та усіх голів парламентських фракцій і депутатських груп з проханням внести на розгляд парламенту та ухвалити законопроєкти, що дадуть можливість зменшити кількість ув'язнених осіб у пенітенціарній системі України.

"Звернулася до пані Матильди з проханням також посприяти у цьому питанні, застосувавши усі можливі важелі впливу", - резюмувала Денісова.