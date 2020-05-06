У Кропивницькому СІЗО систематично знущалися з двох затриманих – Денісова

Працівники Кропивницького СІЗО систематично знущалися з двох затриманих, били та шантажували.

Про це у Telegram повідомила Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова.

«Сьогодні за моїм дорученням регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини Віктор Жученя у рамках реалізації національного превентивного механізму здійснив моніторинговий візит до Кропивницького слідчого ізолятора, через скаргу двох затриманих осіб на знущання з боку працівників пенітенціарної установи», - поінформувала вона.

За словами Денісової, під час візиту Жучені вдалося поспілкувався з двома потерпілими особами, які розповіли, що, починаючи з 27 квітня, коли їх доставили до СІЗО, працівники пенітенціарної установи систематично над ними знущались, били та шантажували.

Омбудсмен зазначила, що синці та сліди від ударів були настільки помітними, що, коли затриманих привозили до ІТТ, їх відмовлялись приймати та повертали назад до СІЗО, де громадян знову піддавали фізичним знущанням.

«Крім того, за словами потерпілих, безпосередньо виконувач обов'язків начальника СІЗО погрожував, що заразить їх СНІДом та туберкульозом, демонструючи при цьому шприц з білою рідиною. Як пояснили затримані, все це робилось з метою вимагання від них та їх рідних грошей», - уточнила Денісова.

Вона повідомила, що за встановленими фактами регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини повідомив прокуратуру Кіровоградщини, і працівники прокуратури здійснили виїзд в пенітенціарну установу, провели опитування затриманих, а також зібрали інші матеріали, які будуть передані до ДБР.

Денісова зазначила, що тримає цю справу на особистому контролі, бо це не перший випадок морального та фізичного знущання із затриманих у Кропивницькому СІЗО.