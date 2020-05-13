Рада вийде з “карантинного” режиму 18 травня - постанова

Верховна Рада ухвалила постанову №3434 "Про організацію роботи Верховної Ради України", згідно з якою парламент відновлює звичайний режим роботи з 18 травня.

Постанову 13 травня підтримав 251 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документ вносить зміни до постанови Верховної Ради від 17 березня 2020 № 534 - IX "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні", визнавши таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови.

Передбачено, що з 18 травня 2020 року Верховна Рада працює відповідно до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого постановою ВР від 16 січня 2020 року № 462-IX.

У документі також зазначається, що такі зміни пропонується ухвалити у зв'язку із скасуванням частини обмежувальних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що Верховна Рада повернеться до стандартного режиму роботи після пом'якшення карантину.

Голова ВР 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

Разумков 3 квітня вніс зміни до розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби" і продовжив його дію до кінця карантину в Україні.