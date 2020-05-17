На Київщині підтвердили 1197 випадків коронавірусу, за добу – 54
Укрінформ
У Київській області за минулу добу виявлено 54 нових випадки інфікування COVID-19.
Про це у Facebook повідомляє Київська ОДА.
"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 17 травня 2020 року офіційно підтверджено 1197 випадків захворювання на коронавірус, з них у 103 дітей та 200 медичних працівників (дані за весь період). За останню добу виявлено 54 нових випадки", - зазначається у повідомленні.
Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):
- в Обухівському р-ні – 212 (м. Обухів -95, смт Козин – 25, м. Українка -36, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків -5, с. Красне-1 – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 4, с. Красна Слобідка – 2, с. Германівка – 2, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня- 1, с. Халеп’я -1, с. Трипілля – 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Долина – 1);
- у Києво-Святошинському р-ні – 345 ( м. Вишневе – 165, с. С. Борщагівка – 39, с. Крюковщина – 24, м. Боярка – 21, с. П. Борщагівка – 28, с. Лісники – 5, с. Гатне -6, с. Святопетрівське – 13, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6, с. Тарасівка -7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 2, с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 1, с. Мироцьке – 2, с. Хотів -4, с. Чабани – 2);
- 10 – у Баришівському р-ні ( с. Недра -1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка –5; с. Лукаші – 1; с. Волошинівка – 2);
- 7 – у Білоцерківському р-н (с. М. Вільшанка-1, Фурси-2, м. Узин –4);
- 44 – у Бориспільському р-ні (с. Гора – 6, с. Гнідин – 6, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с. Головурів – 1, с. Кийлів – 1, с. Петропавлівське – 1, с. Вишеньки – 6, с. Городище – 2, с. Дударків -4, с. Лебедин – 1,с. Щасливе – 2, с. Глибоке – 5; с. Велика Олександрівка – 1);
- 52 – у Броварському р-ні (11 – с. Зазим’я, 2- с. Княжичі, 2 – смт Калита, 6– с. Требухів, 1- с. Погреби, 14 – Велика Димерка, 1 – с. Гоголів, 3 – с. Красилівка, 2 – с. Бобрик, 5- с. Мокрець; 2 – c. Заворичі, 2 - с. Шевченкове, с. Залісся -1; с. Красилівка – 3);
- 8 – у Бородянському р-ні ( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво - 1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці -1; с. Луб’янка –1);
- 33 – у Васильківському р-ні (с. Рославичі - 3; с. Іванковичі - 1; с. Погреби -2; с. Данилівка -3; с. М. Салтанівка –1; с.Здорівка - 5; с. Глеваха – 8; с. Безп’ятне -3; c. Кожухівка – 1; с. Ковалівка – 4; с. Варовичі – 1; с. Зайців -1);
- 21 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці-3, с. Старі Петрівці – 2, с. Тарасівщина – 1; смт. Димер – 2; с. Демидів -1; с. В. Дубечня -1, с. Козаровичі -1, с. Катюжанка – 2; с. Новосілки-4, с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1; с. Воропаїв- 1, с. Синяк - 1);
- 5 – у Іванківському районі (с. Тетерівське -1; с. Дитятки– 1;с. Блідча – 1; с. Мусійки – 1; с. Рудня Тальська -1);
- 17 – у Макарівському р-ні (с. Мостище -2; с. Березівка -3; с. Лишня -1; с. Фасова -1; с. Гавронщина-1; с. Вільне -1: с. Бишів –4; с. Почепин -1; с. Мотижин – 2; с. Садки-Строївка -1);
- 4 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка -2; с. Зеленьки-1; с. Карапиші -1);
- 32 – у Кагарлицький р-ні (с. Слобода – 12; с. Зелений Яр – 5; с. Новосілки- 4; с. Юшки – 6; с. Горохове – 2; с. Панікарча– 1, с. Липовець –1, с. Чкпняхів - 1);
- 7 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні ( с. Пристроми -1; с. Стовп’яги -1; с. Циблі -1; с. В. Каратуль-1; с. Ульянівка –2, с Дівички – 1);
- 2 – у Поліському р-ні ( 1- с. Стещино, 1 – с. Максимовичі);
- 3 – у Рокитнянському р-ні ( 1 –с. Запруди, 1- с. Троїцьке, 1- с. Ольшаниця);
- 7 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха);
- 1– у Таращанському р-ні (с.Лука);
- 4 – у Згурівському р-ні (с. Черевки -1, с. Стара Оржиця – 1; с. Жуківка -1, с. Великий Крупіль -1, );
- 7 – у Богуславському р-ні (3-с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 2- с. Івки, с. Михайлівка -1);
- 3 – Фастівському р-ні (с.Червоне, с. Велика Снітинка, с. Мала Снітинка);
- 2- Сквирський р-н (с. Самгород);
- м. Біла Церква – 28
- смт Баришівка – 2
- м. Бровари – 35
- м. Бориспіль- 39
- смт Бородянка – 3
- м. Буча – 35
- м. Березань- 1
- м. Васильків – 21
- смт Глеваха – 2
- смт Володарка – 3
- м. Вишгород- 25
- м. Ірпінь – 59
- м. Макарів -1
- м. Фастів – 20
- смт Ворзель – 5
- смт Гостомель – 9
- смт Коцюбинське – 24
- смт Ставище – 1
- м. Кагарлик – 34
- м. Ржищів -2
- м. Переяслав- 8
- смт Рокитне – 6
- м. Богуслав – 2
- м. Яготин – 2
- смт. Згурівка - 2
- смт Іванків – 2
За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 3622 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 93 повідомлення про підозру.
Встановлено медичне спостереження за 5718 контактними особами.