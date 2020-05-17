У Києві за добу - 59 нових випадків коронавірусу

У Києві на коронавірус за добу захворіли 59 осіб, з них 10 медиків.

Про це у Facebook написав Київський міський голова Віталій Кличко.

"Кількість мешканців міста, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 59 людей. Серед них – 10 медиків. Троє людей померли. Усього в столиці вже 48 летальних випадків", - зазначив Кличко.

На сьогодні в Києві 2280 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед тих, що захворіли: 34 жінки віком від 20 до 86 років; 2 дiвчинки, яким 10 та 13 років; 22 чоловіків від 18 до 66 років; однорічний хлопчик.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу двоє киян. Усього коронавірус у столиці подолали 224 людини.

Найбільше випадків захворювання, за словами очільника міста, виявили в Дарницькому районі - 15 та в Солом’янському - 9.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 17 травня зафіксували 18 291 випадок коронавірусу, з них за добу – 433.