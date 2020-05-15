Президент підписав закон про обов'язкове тестування українців на коронавірус

Президент Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкове тестування усіх осіб з ознаками коронавірусної хвороби, тих, хто контактував з хворими на COVID-19, а також задіяних у заходах протидії коронавірусу медиків і правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 587-IX, який Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 7 травня 2020 року", - ідеться в повідомленні.

Документом запроваджується низка змін до законодавства, які діятимуть під час встановленого Кабінетом Міністрів карантину та ще протягом двох місяців з моменту його скасування.

Так, закон передбачає обов’язкове тестування на амбулаторному та стаціонарному рівнях усіх осіб з ознаками коронавірусної хвороби, а також тих, хто контактував з хворими на COVID-19.

Крім того, обов’язкове тестування поширюється на медиків, які працюють у медзакладах з такими хворими, працівників Національної поліції, Національної гвардії та інших працівників, задіяних у здійсненні протиепідемічних заходів, незалежно від того, чи мали вони контакт з хворим на коронавірусну хворобу.

Згідно із законом Міністерство охорони здоров’я повинно регулярно оновлювати алгоритм тестування з узгодженням з рекомендаціями ВООЗ та Центру з контролю та профілактики захворювань США.

Закон також надає право залучати на волонтерських засадах до протидії поширенню коронавірусу лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів, які ще не мають кваліфікаційної категорії, з урахуванням обмежень щодо такого залучення.

Крім того, з метою підвищення соціального захисту людям, які лікуються у медзакладах або перебувають на самоізоляції, виплачується допомога з тимчасової непрацездатності у розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

У разі, якщо на лікуванні чи самоізоляції перебувають медичні працівники, їм передбачена виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Кабінет Міністрів та Міністерство охорони здоров’я мають розробити порядок визначення закладів охорони здоров'я, призначених для госпіталізації хворих на коронавірус, які належать до першої, другої та третьої хвиль, та тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів), а також черговості їхнього заповнення. Також мають бути розроблені інструкції з навчання медичного та іншого персоналу, залученого до боротьби з COVID-19, щодо запобіжних заходів, спрямованих на попередження інфікування, та порядок дій у разі пікового навантаження на заклади охорони здоров’я, призначені для госпіталізації хворих на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 7 травня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19» (законопроєкт № 3380).