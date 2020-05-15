МОЗ - Зеленському: Тестування на антитіла може початися наступного тижня

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив Президенту Володимиру Зеленському про те, що міністерство готується затвердити алгоритм масової ІФА-діагностики для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19.

Як повідомляє пресслужба глави держави, про це йшлося на традиційній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу.

«За словами голови МОЗ, якщо все відбуватиметься згідно з планами, тестування на антитіла можуть розпочати вже наступного тижня», - зазначено у повідомленні.

Степанов також додав, що вже 12 областей України на 100% виплатили надбавки до зарплат за березень медикам, які борються з коронавірусом. Решта регіонів проводять фінальні розрахунки. У деяких областях починаються виплати надбавок за квітень, зокрема Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уже отримав на це близько 19 млн грн.

«Я триматиму питання доплат лікарям на контролі, допоки свої надбавки за таку важку та відповідальну роботу не одержить останній лікар, що бореться з коронавірусом», – зазначив Зеленський.

Главі держави традиційно доповіли про ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил. Зокрема, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що напередодні на окуповані території було пропущено 78 тонн гуманітарного вантажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Як повідомлялось, станом на 15 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 330 випадків COVID-19. За добу - 483 нових випадків.