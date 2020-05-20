Уряд дозволив відкрити дитячі садочки з 25 травня

Кабінет міністрів України дозволив із 25 травня відкрити заклади дошкільної освіти, проте відповідне рішення у кожній області приймає комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій залежно від епідеміологічної ситуації.

Про це сказала в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій на брифінгу після засідання уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд дозволив відкрити заклади дошкільної освіти з 25 травня. Що найважливіше - рішення про відкриття закладів дошкільної освіти у кожній області приймає комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій залежно від епідеміологічної ситуації. Якщо епідеміологічна ситуація сприятлива, засновникам важливо забезпечити заклад відповідно до вимог головного державного санітарного лікаря", - заявила Мандзій.

Вона наголосила, що при цьому вимоги однакові як до державних, так і до приватних закладів дошкільної освіти. "Це носіння маски вихователями і працівниками, вимірювання температури, наявність антисептиків, постійне прибирання та уникнення активностей та ігор з персональними контактами. Всі деталі щодо організації та проведення щодо відкриття закладів дошкільної освіти будуть опубліковані на сайті міністерства охорони здоров’я після підписання головним державним санітарним лікарем", - розповіла урядовець.

Вона також нагадала, що схвалений урядом документ був оприлюднений на сайті МОЗ для громадського обговорення.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито навчальні та дошкільні заклади, заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

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З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 18 травня заявив, що уряд має намір з 25 травня дозволити роботу дитячих садків та метрополітену в Україні.