Українців перевіряють на антитіла до коронавірусу — зробили вже 1355 ІФА-тестів

В Україні розпочали тестування методом ІФА, який дозволяє виявити в організмі людини антитіла до коронавірусу. Станом на 27 травня вже провели 1355 ІФА-тестів.

Про це у Facebook інформує Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

"В Україні розпочали тестування методом ІФА. Зокрема, станом на 27 травня провели 1 355 тестів", - йдеться у повідомленні.

Так, ІФА-тестування нині проводиться у Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Київській, Луганській, Харківській, Херсонській областях та Києві.

"Наразі діагностування на COVID-19 в Україні проводять щонайменше 62 лабораторії, включно із приватними (15). Станом на 27 травня усього досліджено 312 532 зразки методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 1 355 тестувань ІФА (імуно-ферментний аналіз)", - зауважили у ЦГЗ.

Як раніше повідомляв Укрінформ, імуноферментний аналіз значно розширить тестування в Україні, оскільки ІФА-тестування набагато доступніше - на відміну від ПЛР-тестування. А це означає і розширення груп, які треба буде тестувати.