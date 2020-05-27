Столичні медики пройдуть ІФА-тестування на COVID-19

Для працівників медичних закладів Києва організують ІФА-тестування з метою визначення антитіл до коронавірусу.

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Києва Валентина Гінзбург, інформує КМДА.

«У першу чергу тестуємо тих медиків, які безпосередньо задіяні в наданні медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію. Сьогодні це «ковідні» бригади «швидких». Після них розпочинаємо масове тестування співробітників Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Плануємо, що на добу робитимемо близько 100 аналізів. Також до кінця тижня будуть протестовані ІФА-тестами співробітники столичних пологових, перевіряти на наявність антитіл їх розпочали ще вчора», – розповіла Гінзбург.

26 травня тестами вітчизняного виробника «Діапроф-Мед» було безкоштовно протестовано понад 30 співробітників бригад центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

ІФА-тестування незамінне для виявлення тих, хто перехворів на COVID-19, у тому числі безсимптомно. Такий метод дозволить краще розуміти справжню статистику захворюваності серед медичних працівників, якісніше відстежувати поширеність вірусу.

«На сьогодні в 12 лабораторіях комунальних закладів охорони здоров’я є можливість отримувати результати ІФА. Департамент проводить роботу з керівниками закладів, які, я впевнена, зацікавлені в такому тестуванні. Тому що йдеться, в першу чергу, про піклування про своїх співробітників та пацієнтів», – зауважила Гінзбург.

За її словами, Департамент ініціюватиме внесення відповідних змін до міської цільової програми «Здоров’я киян». Це дозволить місту закуповувати ІФА-тести централізовано та забезпечувати ними столичні медустанови.

Гінзбург нагадала, що у столиці найкращий в Україні показник одного з критеріїв виходу з карантинних обмежень – охоплення мешканців ПЦР-тестуванням.

«Якщо на вимогу МОЗ України цей показник має бути не нижчим за 12 на 100 тисяч населення, у столиці він у середньому складає понад 40!» – підкреслила Гінзбург.

Як повідомлялося, в Україні станом на 26 травня лабораторно підтверджено 21 584 випадків COVID-19 (за останню добу – 339), у тому числі 644 летальних, 7575 пацієнтів одужали.