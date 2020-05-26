На Херсонщині у п’яти лікарнях проводитимуть тестування на COVID-19 методом ІФА

На Херсонщині визначені п’ять лікарень, де проводитимуть тестування на COVID-19 методом ІФА - імуноферментного аналізу, який дає можливість виявити антитіла до коронавірусу.

Про це 26 травня під час брифінгу розповів керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі за наказом МОЗ в Україні лабораторне тестування на COVID-19 проводиться не лише ПЛР-тестуванням, а й методом ІФА. І з сьогоднішнього дня область приступила до тестування за методом ІФА», - зазначив Чабан.

Він поінформував, що в області визначено п’ять лікарень, які будуть проводити це тестування.

Як розповів кореспонденту агентства директор департаменту здоров’я ОДА Віктор Короленко, визначено, яка з лікарень робитиме такі дослідження для районів, для обласного центру, для хворих, що готуються до планової госпіталізації.

Кожна з лікарень за добу може проводити 180 тестів.

«Помножте на п’ять і побачите, в скільки разів ми збільшимо тестування зараз. Ми можемо «зловити» людину, яка перехворіла коронавірусом, але не потрапила у поле нашого зору – у неї не було симптомів, вона не була контактна... Ми таким чином зробимо зріз (захворюваності - ред.)», - сказав Короленко.

Станом на 26 травня в області 177 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, з них 149 людей одужали, а троє померли.

В Україні станом на 26 травня лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, в тому числі 644 летальних випадків, 7 575 людей одужали. За добу підтверджено 339 нових випадків.

Як раніше повідомляв Укрінформ, імуноферментний аналіз значно розширить тестування в Україні, оскільки ІФА-тестування набагато доступніше - на відміну від ПЛР-тестування. А це означає і розширення груп, які треба буде тестувати.