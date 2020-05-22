ІФА-тести можуть самостійно придбати лікарні та місцева влада – Степанов

Міністерство охорони здоров’я планує закуповувати ІФА-тести для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції централізовано і стверджує, що придбати їх може будь-яка лікарня, місто, область чи район.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 22 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Так, ми плануємо закуповувати в тому числі централізовано, тобто за кошти Міністерства охорони здоров’я ці тести (ІФА-тести - ред.). Окрім того, ці тести повинні ще закуповуватися децентралізовано. Тобто це може зробити будь-яка лікарня, це може зробити, відповідно, місто, область або район. Вони не є достатньо коштовними. Вони коштують набагато дешевше, ніж ПЛР-тести, і ми вважаємо, що саме така стратегія щодо збільшення загалом тестування, і в тому числі ІФА-тестами, вона буде виправданою», - сказав Степанов.

Він наголосив, що майже у всіх багатопрофільних лікарнях України, в тому числі в районних, встановлені лабораторії для проведення ІФА-тестування.

«Звичайно, щоб вони проводили (дослідження – ред.), треба мати чіткий алгоритм, кому саме будуть проводитися ІФА-тести, а також мати, відповідно, ці ІФА-тести. Алгоритм був затверджений Міністерством охорони здоров’я, кому саме і за яких умов ми проводимо ІФА-тестування. Ми повинні розуміти, що ІФА- тести не використовуються для 100% верифікації діагнозу», - наголосив міністр охорони здоров’я.

Він також розповів, у яких випадках буде проводитися ІФА-тестування.

«Якщо в людини є симптоми на коронавірусну хворобу, а проведене ПЛР-тестування показує негативний результат, то ми вважаємо, що треба провести ІФА-тестування і визначити рівень антитіл в людині. Якщо він є, то, відповідно, людина хвора на коронавірусну хворобу», - сказав Степанов.

Окрім того, на думку глави МОЗ, ІФА-тестування необхідно проводити медикам, Національній гвардії та Національній поліції.

«Але знову ж таки для того, щоб ми визначали рівень антитіл. Ще раз хочу наголосити, що для кваліфікації діагнозу, для постановки діагнозу ми використовуємо виключно ПЛР тестування», - підкреслив міністр.

Як повідомлялося, станом на 9:00 22 травня в Україні 20148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки.