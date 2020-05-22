МОЗ планує проводити ПЛР-тестування в центрах боротьби з ВІЛ

Міністерство охорони здоров’я планує проводити ПЛР-тестування в лабораторіях центрів боротьби з ВІЛ та Держпромспоживслужби.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вже домовилися з виробниками лабораторій, які встановлені в центрах боротьби з ВІЛ, для того, щоб там теж проводити ПЛР-тестування. Тобто те діагностичне обладнання дозволяє проводити ПЛР-тестування. Зараз відбувається налаштування цього обладнання і ми почнемо проводити тестування на ньому», - сказав Степанов.

Окрім того, зауважив він, МОЗ звернувся і до Держпромспоживслужби, щоб на обладнанні, яке встановлено у них в лабораторіях теж проводити ПЛР-тестування.

«Думаю, що сьогодні вже буде прийняте відповідне рішення, і ми розпочнемо тестування в цих лабораторіях», - сказав міністр.

За його словами, такі кроки можуть суттєво збільшити кількість ПЛР-тестувань.

Водночас Степанов зауважив, що на сьогодні в Україні проводиться щоденно від 8 до 9 тисяч тестувань методом ПЛР.

«Тобто це ті можливості й потужності наших лабораторій, які на сьогоднішній день задіяні. Але в нас є чітка стратегія щодо розширення ПЛР тестування. Якщо ви подивитеся, то ми змогли наростити за півтора місяця з 700 тестів на добу до майже 9 тисяч тестів на добу. І ми йдемо далі», - наголосив міністр.

Як повідомлялося, в Україні станом на 22 травня лабораторно підтверджено 20 148 випадків COVID-19. За добу - 442 нові випадки.