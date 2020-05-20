Людям з клінічними проявами коронавірусу робитимуть два види тестів – МОЗ
Про це він сказав на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«У нас є категорії людей, в яких буде поєднано і ПЛР-тестування, і ІФА -тестування, наприклад, є люди, в яких є клінічні прояви коронавірусної хвороби. Спочатку ми робимо ПЛР- тестування, а якщо два ПЛР-тести є негативні, то ми пропонуємо ще зробити тестування ІФА на антитіла для того, щоб у жодному разі не пропустити хворобу», - розповів Степанов.
Він також повідомив, що МОЗ розширює тестування за рахунок контактних осіб.
«Раніше це були близькі особи, а зараз ми вважаємо, що треба розширювати. Але водночас , якщо ми говоримо про контактних осіб, є певний період, після якого ми можемо робити тестування. Також буде додана безпосередня група ризику - це медики, працівники Національної поліції, Національної гвардії та інші», - додав міністр охорони здоров’я.
Він нагадав, що МОЗ розробив алгоритм ІФА-тестування, за рахунок чого збирається суттєво розширити групи людей, яким будуть проводити ІФА-тестування.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19. За добу - 354 нових випадків. Загалом одужало 5955 осіб, 564 летальних випадків .