Людям з клінічними проявами коронавірусу робитимуть два види тестів – МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що людям, у яких є клінічні прояви коронавірусної хвороби, будуть проводити ПЛР-тестування та ІФА-тестування.

Про це він сказав на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас є категорії людей, в яких буде поєднано і ПЛР-тестування, і ІФА -тестування, наприклад, є люди, в яких є клінічні прояви коронавірусної хвороби. Спочатку ми робимо ПЛР- тестування, а якщо два ПЛР-тести є негативні, то ми пропонуємо ще зробити тестування ІФА на антитіла для того, щоб у жодному разі не пропустити хворобу», - розповів Степанов.

Він також повідомив, що МОЗ розширює тестування за рахунок контактних осіб.

«Раніше це були близькі особи, а зараз ми вважаємо, що треба розширювати. Але водночас , якщо ми говоримо про контактних осіб, є певний період, після якого ми можемо робити тестування. Також буде додана безпосередня група ризику - це медики, працівники Національної поліції, Національної гвардії та інші», - додав міністр охорони здоров’я.

Він нагадав, що МОЗ розробив алгоритм ІФА-тестування, за рахунок чого збирається суттєво розширити групи людей, яким будуть проводити ІФА-тестування.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19. За добу - 354 нових випадків. Загалом одужало 5955 осіб, 564 летальних випадків .