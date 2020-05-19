МОЗ контролює кількість тестувань у регіонах - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України контролює кількість зроблених тестувань на коронавірус і динаміку захворюваності в регіонах, тому місцева влада не зможе прикрашати картину дотримання критеріїв виходу з карантину.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми контролюємо за кількістю тестувань і захворюваності. Значення цих критеріїв ми бачимо. Місцева влада не зможе прикрасити картину, плюс чиновники несуть кримінальну відповідальність за приховування даних", - сказав Степанов.

Він зазначив, що МОЗ запроваджує чіткі критерії виходу з карантину. Зокрема, це рівень захворюваності за сім днів, заповнюваність ліжок, співвідношення кількості захворілих за сім днів до кількості хворих за попередні сім днів і ряд інших.

За словами Степанова, якщо показник відповідатиме певному значенню, то карантин можна буде послабляти, якщо ні - то ні. Причому для послаблення карантину всі критерії мають відповідати.

"Це, на нашу думку, абсолютно прогнозована і зрозуміла стратегія. У разі, якщо ці критерії починають змінюватися, ми можемо повернути все назад", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Була зупинена робота метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинене міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші ослаблення карантину в Україні стартували з 11 травня.

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.