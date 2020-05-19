МОЗ запевняє, що контролює ситуацію з держзакупівлями ліків

У Міністерстві охорони здоров’я стверджують, що контролюють ситуацію щодо початку державної закупівлі ліків, та запевняють, що Україна отримає необхідні лікарські засоби.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 19 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я ще раз хочу наголосити, що лікарські засоби, які постачаються в країну, постачаються за кошти, які були перераховані у 2018-му, і в 2019 роках. Ми все повністю тримаємо на контролі, ми знаходимося в постійному контакті з нашими міжнародними партнерами щодо постачання, ми розуміємо, що, коли, в які терміни нам треба постачати. Ми чітко розуміємо і керуємо ситуацією щодо забезпеченості лікарськими засобами наших громадян як у 2020 році, так і у 2021 році», - заявив Степанов.

Він зауважив, що «дійсно, була прогалина протягом першого кварталу, дійсно ті документи, які ми почали оформлювати з квітня-місяця і зробили за півтора місяця, треба було зробити це протягом першого кварталу для того, щоб не гаяти час».

«Але ми маємо те, що маємо. Ми відразу включилися в роботу і відразу швидко зробили ці заходи. Ще раз хочу запевнити - країна буде з лікарськими засобами, які необхідні для наших пацієнтів», - наголосив міністр охорони здоров’я.

Водночас він нагадав, що поставка лікарських засобів за кошти державного бюджету відбувається з двох джерел: через міжнародні організації та через ДП «Медичні закупівлі України».

«На це дійсно передбачені кошти близько 10 мільярдів гривень у бюджеті на 2020 рік. Якщо ми говоримо про лікарські засоби, які постачаються у 2020 році, зараз ми отримуємо лікарські засоби, які ідуть за кошти, перераховані у 2018 і у 2019 роках. До речі, в нас ще є заборгованість, тобто невикористані кошти ще за 2017 рік. Коли ми прийшли в міністерство, починаючи з квітня-місяця, ми побачили повністю розбалансовану систему закупівлі лікарських засобів, ми побачили повну неготовність і, вибачте на слові, фактично безлад, який утворився в цьому напрямку», - сказав Степанов.

За його словами, у МОЗ не було складеного переліку лікарських засобів для закупівлі у 2020 році.

«Це ті лікарські засоби, які будуть постачатися або наприкінці, якщо приїдуть в країну, 2020-го, або в 2021 році в основному. Ми побачили неіснування відповідної нормативної бази, яке треба було врегулювати згідно з нашим законодавством. Відразу ми розробили ці нормативні документи, подали їх на розгляд Кабінету міністрів. Вони будуть прийняті Кабінетом міністрів, принаймні перелік лікарських засобів. Потім потрібно ще прийняти ряд нормативних документів, які зараз закінчують своє проходження і прийняття, і відразу розпочнемо процедуру закупівлі за кошти 2020 року», - розповів Степанов.

Як повідомлялося, раніше на брифінгу генеральний директор Державного підприємства «Медичні закупівлі України» Арсен Жумаділов заявив, що закупівлі ліків за кошти державного бюджету станом на 14 травня не стартували. За його словами, українські пацієнти вже восени можуть відчути значний дефіцит медичних препаратів.