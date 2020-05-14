Закупівля ліків: держпідприємство запропонує зміни до Бюджетного кодексу

Керівництво Державного підприємства "Медзакупівлі України" звернеться до Міністерства охорони здоров'я з пропозицією ініціювати перед Кабінетом міністрів питання щодо внесення змін до Бюджетного кодексу.

Про це генеральний директор Державного підприємства "Медичні закупівлі України" (ДП МЗУ) Арсен Жумаділов заявив на онлайн-брифінгу 14 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми пропонуємо ініціативу, вона не нова, але станом на зараз стає актуальною — це внесення змін до Бюджетного кодеску України в частині того, аби ДП "Медзакупівлі України" могло брати на себе довгострокові договірні забов'язання, по яких в державному бюджеті на наступний рік мають пріоритетно закладатися кошти для їх виконання... Ми би хотіли звернутися до МОЗ із пропозицією ініціювати перед Кабміном питання щодо звернення із законодавчою ініціативою до Верховної Ради України", — заявив Жумаділов.

Він пояснив, що йдеться про ситуації, коли ДП МЗУ, приміром, у грудні не встигає завезти ліки і таким чином "випадає" у наступний бюджетний період (зараз це календарний рік). За його словами, не можна допускати, щоб у такому разі ці кошти поверталися у бюджет і доводилося входити у бюджетний процес заново, щоб забезпечити обсяги, які мали бути привезені у попередньому році.

"Бо таким чином ми суттєво звузимо, зменшимо покриття лікарськими засобами тієї потреби, яка є в українських пацієнтів", - наголосив гендиректор ДП МЗУ.

Жумаділов додав, що ці зміни вже напрацьовано за участю фахівців ДП МЗУ та за підтримки юридичних компаній.

Раніше він заявив, що закупівлі ліків у цьому році ще не розпочалися, внаслідок чого пацієнти восени можуть відчути дефіцит медпрепаратів за низкою напрямів.