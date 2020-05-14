Пацієнти восени можуть відчути дефіцит ліків - керівник ДП "Медзакупівлі"
Про це заявив генеральний директор Державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов під час онлайн-брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«З огляду на те, що закупівлі не розпочалися, що досі не ухвалена низка рішень, передусім Міністерством охорони здоров’я України, є вже реальна загроза, не просто ризик, а реальна загроза того, що восени цього року українські пацієнти за цілою низкою напрямів відчують суттєвий дефіцит медпрепаратів», - сказав Жумаділов.
За його словами, за деякими напрямами це буде пов’язано, зокрема, з тим, що вони не були профінансовані на 100%. Водночас, за деякими напрямами повне фінансове покриття було передбачено, проте ліки не зможуть надійти до осені, тож "ці пацієнти почнуть відчувати дефіцит значний в медпрепаратах".
Гендиректор МЗУ уточнив, що це стосується таких напрямів, як дитяча онкологія, дихальні розлади новонароджених, закупівлі препаратів антиретровірусної терапії, потрібних людям з ВІЛ-позитивним статусом.
«Чому я кажу про те, що восени цих ліків за кошти 2020 року ще не буде? Тому, що за найкращого сценарію,.. якщо ми розпочнемо наші закупівлі з 1 червня - в нас майже 500 закупівельних процедур заплановано по наших напрямах- ці ліки в найкращому випадку приїдуть у грудні цього року, в січні, лютому, березні, квітні наступного року», - наголосив Жумаділов.
Він зауважив, що закупівельна процедура триває певний час: зокрема, необхідно пройти закупівлю за процедурою євротендерів, виготовити ліки, доставити їх, тощо.
«Коли ми складаємо докупи всі ці терміни, то розуміємо, що в найкращому випадку ми зможемо почати привозити ці ліки в грудні цього року», - підсумував Жумаділов.
Як повідомлялося, у березні тодішній міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець доручив провести службове розслідування ситуації у Державному підприємстві “Медичні закупівлі України” після публікації генерального директора МЗУ Арсена Жумаділова, в якій викладена інформація про нібито блокування процесу закупівель товарів, призначених для боротьби з коронавірусом.