Степанов назвав українські підприємства, які працюють над ліками для хворих на COVID-19

Українські підприємства намагаються виготовляти медпрепарати для лікування хворих на COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є наші вітчизняні підприємства, які реєструють відповідні дослідження щодо клінічних засобів, які вони випускають. На сьогодні у нас ті підприємства, які працюють: "Фармак", "Борщагівський", "Дарниця", "Біофарма", "Інтерхім". Кожен намагається зробити ліки, в тому числі і для симптоматичного лікування. Наприклад, "Дарниця" завезла субстанцію щодо виробництва гідроксихлорохіна, "Біофарма" зареєструвала клінічне дослідження на лікарський засіб Біовен. Ми вважаємо, це дуже чудово, тому що наші підприємства намагаються виготовляти ліки, які можуть бути дуже корисними та впливати на процеси лікування хворих на коронавірус", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19. За добу - 402 нових випадки.