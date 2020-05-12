Ляшко закликає обов'язково зробити пропущені щеплення

У профілактиці інфекційних та неінфекційних хвороб велику роль відіграє ставлення людей до свого здоров’я, тому необхідно навіть в умовах пандемії дотримуватися календаря щеплень задля профілактики захворювань.

Про це на брифінгу з нагоди Європейського тижня громадського здоров’я сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З будь-якою проблемою упоратися лише силами медичних працівників неможливо. Тому в профілактиці досить велика роль лежить саме на людях. Саме ми граємо ту роль, яка повинна зменшувати кількість випадків інфекційних та неінфекційних хвороб. Тому закликаю в тиждень Європейського громадського здоров’я переглянути свій вакцинальний статус, зробити ті щеплення, які були пропущені, як дорослим, так і дітям. Це можна робити в умовах пандемії, чіткий алгоритм як це робити, прописаний, вакцини сьогодні є в кабінетах щеплення. Просто треба прийти і зробити щеплення”, - сказав Ляшко.

Він також наголосив, що треба вже зараз запланувати щеплення від грипу, до настання епідемічного сезону гострих респіраторних інфекцій. Це особливо важливо з огляду на пандемію COVID-19 і полегшить медичним працівникам здійснювати точнішу діагностику випадків саме COVID-19, а відтак і своєчасно надавати відповідну медичну допомогу.

Також, за словами Ляшка, громадяни можуть самостійно подбати про своє здоров'я, дотримуючись здорового способу життя. Необхідні рекомендації про профілактику різних захворювань доступні на сайті Центру громадського здоров'я.

Європейський тиждень громадського здоров'я проводиться у 2020 році з 11 по 15 травня, він ініційований Європейською Асоціацією основ громадського здоров'я та підтримується ВООЗ. До Європейського тижня громадського здоров'я доєдналися більше 30 країн Європи.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 травня в Україні лабораторно підтвержено 16 023 випадки COVID-19, померло 425 людей, одужало 3 373.