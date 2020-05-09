На Кіровоградщині від коронавірусу померли брати-медики

На Кіровоградщині зафіксували новий летальний випадок від коронавірусу - помер 63-річний чоловік із Кропивницького, який працював лікарем дитячої обласної лікарні.

Про це Укрінформу повідомив голова ОДА Андрій Балонь.

«Чоловік знаходився в обласній лікарні на госпіталізації. Тривалий час був на штучній вентиляції легень. Є підстави вважати, що померлий чоловік інфікувався під час спілкування зі старшим братом – лікарем Центру екстреної медичної допомоги, який також помер від коронавірусу 17 квітня. Медики не змогли врятувати його життя. Висловлюємо співчуття близьким», – зазначив Балонь.

Голова ОДА додав про те, що на Кіровоградщині упродовж минулої доби лабораторний центр методом ПЛР-діагностики обстежив 200 жителів Кіровоградщини. Згідно з результатами тестувань зареєстрували три нових випадки захворювання на коронавірус. Йдеться про 36-річного чоловіка з Кропивницького, а також 55-річну жінку та 34-річного чоловіка з с. Первозванівка Кропивницького району.

Також у регіоні підтвердились ще 17 випадків одужання від COVID-19. Серед них – 5 медпрацівників. Троє працюють у приватній клініці у Кропивницькому, двоє – в обласному протитуберкульозному диспансері.

На сьогодні на Кіровоградщині 411 підтверджених випадків. Із них 239 людей одужали, 20 померли.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 9 травня зафіксовано 14 710 випадків COVID-19, з них 376 летальні, 2909 пацієнтів одужали. За добу зафіксовані 515 нових випадків.