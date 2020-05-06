На Кіровоградщині з-понад 400 інфікованих COVID-19 - 153 медпрацівники

На Кіровоградщині, де лабораторно підтверджено 401 випадок інфікування COVID-19, 153 випадки зафіксовано серед медпрацівників.

Про це повідомляє у Facebook голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь.

"На Кіровоградщині з моменту поширення епідемії на COVID-19 інфікувались 153 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

Як поінформував Балонь, найбільша кількість інфікованих медиків була зафіксована в приватній клініці в Кропивницькому - 50 осіб. Це 20% від загальної кількості працівників. Частина з них працювала за сумісництвом у інших обласних медзакладах.

Голова ОДА наголосив, що ця приватна клініка не входить до переліку госпітальних баз, які були визначені для прийому хворих на коронавірус. Після спалаху захворювання там було проведено перевірку. Щоб мінімізувати подальші ризики поширення COVID-19, минулого тижня було підписано розпорядження про рекомендацію заборонити подальшу госпіталізацію пацієнтів у цьому закладі.

Крім того, 30 інфікованих медиків виявлені в Центральній міській лікарні в Кропивницькому (4% від загальної кількості працівників закладу), 19 - в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни (8%), 15 - у Центрі екстреної швидкої допомоги (1,5%), 12 - в обласній лікарні (0,8%).

Зі 153 інфікованих медиків лише 42 працюють у госпітальних базах.

По кожному випадку захворювання проводиться епідеміологічне розслідування, щоб визначити, інфікувалась людина у побутових умовах чи під час виконання службових обов'язків.

Серед загальної кількості хворих медпрацівників: 58 медсестер; 42 лікаря; 37 санітарів, 16 - інші спеціалісти.

Наразі 64 інфікованих медиків почуваються задовільно й перебувають на лікуванні вдома; 26 знаходяться на госпіталізації у стані середньої важкості.

На цей час 60 медпрацівників уже побороли коронавірус і повернулись до виконання своїх обов'язків.

Двоє медиків із підтвердженим коронавірусом, працівники Центру екстреної швидкої допомоги, померли. У першому випадку лікар працював у диспетчерській службі, пішов у планову відпустку і через деякий час був госпіталізований. ПЛР-тест показав позитивний результат. У другому — жінка, яка працювала фельдшером, інфікувалась у побутових умовах. Вона перебувала на лікарняному з переломом кінцівки. Коронавірус спровокував погіршення стану здоров'я.

З початку епідемії фахівці Кіровоградського обласного лабораторного центру обстежили 5 288 осіб. З них загалом підтверджено на сьогодні 401 випадок захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 09:00 годин 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків. Загалом з початку пандемії одужали 1 875 осіб, 316 померли.