На Кіровоградщині COVID-19 підтвердили у 13 медиків

На Кіровоградщині захворювання на коронавірус лабораторно підтверджено у 13 медичних працівників. Більшість з них - із Кіровоградського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни.

Про це розповів на брифінгу голова Кіровоградської обласної держадміністрації Андрій Балонь, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Серед осіб, які хворіють, є 13 медиків. Це і лікарі, і медичні сестри, і санітарки", - поінформував Балонь.

За його словами, всі вони заразилися від хворих із пневмоніями до того, як у тих був встановлений діагноз COVID-19.

Медики перебувають на самоізоляції.

У медичних закладах, де виявлено інфікованих працівників, вживаються належні епідеміологічні заходи, але їхня робота не зупиняється. Втім, сьогодні планується окремим розпорядженням прийняти рішення про особливий порядок роботи госпіталю ветеранів війни.

"Ми його теж "самоізолюємо", тому що більшість лікарів, які захворіли, саме з цього медичного закладу", - зазначив голова ОДА.

Загалом по області на ранок 6 квітня зафіксовано 41 випадок коронавірусної інфекції. У 15 осіб стан середньої важкості, у 19 - легкий, у шести - важкий перебіг хвороби. Наразі жодний пацієнт не потребує примусової вентиляції легенів.

84-річна мешканка Кіровоградщини померла, її родичів протестують ПЛР-методом.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9:00 підтверджено 1319 випадків COVID-19, з них 38 людей померли, 28 одужали.