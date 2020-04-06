На Херсонщині формують резерв медперсоналу для боротьби з COVID-19

На Херсонщині формують резерв медперсоналу для роботи у медзакладах, що забезпечують лікування від COVID-19.

Про це на брифінгу 6 квітня заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вже сформували резерв медичного персоналу», - зазначив голова ОДА.

За його словами, це більше двохсот людей - медиків-пенсіонерів та інтернів медичних вишів. З ними наразі контактують для того, щоб залучити, за потреби, до роботи у тих закладах охорони здоров’я, які в першу чергу забезпечують лікування від коронавірусної хвороби.

Загалом в області діагноз коронавірусу підтверджено у 10 осіб, один із випадків — летальний. Підозра на хворобу у 4 осіб.

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В Україні станом на ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19,з них 38 летальних, 28 людей вже одужали.