На карантинних постах Херсонщини виникли затори

На Херсонщині на кількох карантинних постах на під’їздах до обласного центру в неділю ввечері утворилися кількагодинні затори, влада обіцяє підвищити пропускну спроможність постів.

Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«На кількох блокпостах утворились багатогодинні затори. ... На засіданні штабу розглянемо додаткові заходи по посиленню та підвищенню пропускної спроможності й ефективності роботи карантинних блокпостів в нашій області», - написав Гусєв.

Він попросив вибачення за незручності та закликав, за можливості, залишатись вдома та виконувати рішення Кабінету міністрів України і рекомендації Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляли у соцмережі херсонці, на під’їздах до Херсона на карантинних постах утворилися кілометрові кількагодинні затори. Багато містян поверталися після відпочинку на природі та з дач. Люди скаржились, що температурний скринінг перетворився у результаті у формальність, оскільки працював один медик, який ледь встигав перевіряти температуру лише у водіїв.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, на дорогах Херсонщини встановлено 9 стаціонарних карантинно-медичних постів на всіх в’їздах в область і м. Херсон та створено 3 мобільні карантинно-медичні пости. На карантинно-медичних постах мала здійснюватися зупинка всіх транспортних засобів, перевірка документів та спеціальних дозволів на перевезення громадян і вантажів та проводитися температурний скринінг водіїв та пасажирів транспортних засобів.

Відсьогодні в Україні починають діяти посилені правила карантину, які передбачають обмеження пересування людей на вулицях.