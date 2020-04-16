На Кіровоградщині одужало четверо людей, що заразилися коронавірусом

Результати ПЛР-досліджень засвідчили одужання чотирьох мешканців Кіровоградщини, у яких діагностували коронавірусну хворобу.

Про це повідомив у Facebook голова Кіровоградської обласної держадміністрації Андрій Балонь.

"Маємо гарні новини. Четверо мешканців Кіровоградщини вилікувались від коронавірусу", - зазначив голова ОДА.

За його словами, результати ПЛР-тестування підтвердили одужання, зокрема, лікаря обласної лікарні, який незабаром повернеться до роботи. Жінка з с. Мар'ївка Компаніївського району та чоловік з с. Паліївка Маловисківського району, які лікувалися в обласній лікарні, продовжать лікування за основними захворюваннями. Одужав і чоловік з Кропивницького, госпіталізований у Центральну міську лікарню.

Загалом в області лабораторно підтверджено 198 випадків зараження коронавірусом, із них 9 летальних. Серед хворих - 7 дітей і 74 медпрацівники. Напередодні від запалення легень в Центральній міській лікарні померла 84-річна мешканка Кропивницького.

За минулу добу було проведено 172 ПЛР-дослідження, із них 6 дали позитивний результат.

Із загальної кількості інфікованих 100 людей з легкою формою коронавірусу перебувають на самоізоляції. Крім того, 85 людей госпіталізовано, з них 74 пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості, 11 - у тяжкому, із них 1 чоловік підключений до апарату ШВЛ.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9 годину 16 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

Фото: facebook/Андрій Балонь