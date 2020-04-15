На Кіровоградщині різке збільшення хворих на COVID-19 пояснили прискоренням тестування

На Кіровоградщині, де за добу зареєстрували 48 випадків захворювання на COVID-19, збільшення виявлених хворих пояснили прискоренням проведення ПЛР-досліджень: до тестування підключилась ще одна лабораторія.

Про це повідомив у Facebook голова Кіровоградської обласної держадміністрації Андрій Балонь.

"За минулу добу проведено 195 ПЛР-досліджень контактних осіб. Із них в 48 осіб виявили коронавірус... Значне збільшення виявлених інфікованих на COVID-19 зумовлене кількістю проведених ПЛР-досліджень. Наразі діагностику проводить не лише вірусологічна лабораторія лабцентру, а й лабораторія обласної лікарні. Це дало можливість швидко обстежити всіх контактних осіб", - йдеться у повідомленні.

За інформацією голови ОДА, більша частина інфікованих мають легкий і безсимптомний перебіг хвороби.

Загалом на Кіровоградщині лабораторним методом підтверджено 192 випадки захворювання на COVID-19 (напередодні їх було 144). У восьми хворих хвороба закінчилася летально. Так, 14 квітня померла 88-річна жінка із с. Соколівське Кропивницького району.

Наразі від COVID-19 в області лікуються 184 особи, серед них 7 дітей і 74 медпрацівники.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом доби коронавірус виявлено у 392 осіб, а загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 сягнула 3764. 108 осіб померли, 143 одужали.