На Кіровоградщині зі 142 хворих на коронавірус більше третини - медики

На Кіровоградщині зі 142 осіб, у яких підтверджено захворювання на коронавірус, 54 - медпрацівники.

Про це повідомив у Facebook голова Кіровоградської обласної держадміністрації Андрій Балонь.

"Серед числа хворих загалом - 54 медпрацівники", - йдеться у повідомленні.

Серед 20 інфікованих на коронавірус, які були виявлені за 12 квітня, медиків - половина. Це шестеро медпрацівників обласного центру (четверо з Центральної міської лікарні, один з приватної клініки, один - із Центру екстреної медичної допомоги), працівниця Центральної міської лікарні Кропивницького, яка проживає в с. Бережинка, медпрацівниця приватної клініки з с. Підгайці, медпрацівниця Центру екстреної медичної допомоги, яка мешкає в с. Гірниче. Також COVID-19 виявили у медпрацівниці Голованівської ЦРЛ, яка перебувала у відпустці в іншій області, де контактувала з іноземцями.

Загалом в області лабораторним методом підтверджено 142 випадки захворювання на COVID-19, із яких 7 летальних. Зокрема, 12 квітня в Центральній міській лікарні в Кропивницькому від запалення легень померла 88-річна жінка.

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Наразі від COVID-19 в області лікуються 135 осіб.

Нових підтверджених випадків коронавірусу серед дітей за 12 квітня не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них - 201 дитина та 530 медичних працівників. 93 випадки летальні, 97 пацієнтів одужали.