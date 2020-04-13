У Хмельницькому на коронавірус захворіли ще двоє військових медиків

У Хмельницькому захворювання на COVID-19 діагностували ще у двох лікарів військового госпіталю, які контактували з раніше підтвердженими інфікованими.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької міської ради у Facebook.

"Станом на 9.30 в Хмельницькій області лабораторно підтверджено 23 випадки захворювання на COVID-19. Два нових - місто Хмельницький, лікарі військового госпіталю, контактували із підтвердженими раніше хворими", - йдеться у повідомленні.

Загалом, як поінформували в міськраді, наразі у Хмельницькому 11 випадків COVID-19. Троє хмельничан одужали, три особи - в лікарні (в одної - важка форма). П'ять хворих з легкою формою лікуються амбулаторно (вдома).

Як повідомляв Укрінформ, 2 квітня COVID-19 було виявлено у військової лікарки з Хмельницького військового госпіталю. 11 квітня у Командуванні Медичних сил Збройних сил України повідомили, що жінка одужала.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них - 201 дитина та 530 медичних працівників. 93 випадки летальні, 97 пацієнтів одужали.

Фото: misto.vn.ua