Усі військові на обсервації у Трускавці здорові - мер

Всі військовослужбовці, які приїхали з навчань НАТО в Латвії та зараз перебувають на обсервації у військовому санаторії міста Трускавець на Львівщині, здорові.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Трускавецький міський голова Андрій Кульчинський.

«Всі прибулі офіцери, які знаходяться на обсервації у військовому санаторії, здорові», - повідомив очільник міста про 17 офіцерів, яких поселили в Трускавці.

Він також зазначив, що всі, хто приїхав з-за кордону мешканці Трускавця, а таких 85 городян, щодня перевіряються медиками. З них вже 12 пройшли 2-недільну ізоляцію.

Мер також проінформував, що рятувальники ДСНС з початку обробки під‘їздів використали близько 4 тонн деззасобів, і сьогодні обробку буде продовжено.

Поліція в місті працює в посиленому режимі. За минулий тиждень складено 21 протокол за порушення ПДР. Регулярно проводяться бесіди з порушниками правил карантину.

До лікарні за останню добу звернувся один хворий із ГРЗ, констатував Кульчинський.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3 102 випадки COVID-19, за добу захворіли 325 осіб.

У Львівській області зафіксовано 82 випадки захворювання на COVID-19.