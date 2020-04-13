У медиків Вознесенська, які контактували з хворими на коронавірус, перший тест негативний

У медиків Вознесенської лікарні, які перебувають на обсервації у зв’язку з тим, що контактували з першими двома хворими коронавірусом жінками, наразі захворювання не підтверджено, вони почуваються добре.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив міський голова Вознесенська Віталій Луков.

«Наразі близько 20 медичних працівників Вознесенської міськрайонної лікарні перебувають на обсервації у зв’язку з тим, що контактували з першими двома хворими на коронавірус жінками. Їм виділили окреме приміщення на території лікарні, вони забезпечені посиленим харчуванням і мають там все необхідне для життя, почуваються добре. Їм зробили перші дослідження, які показали, що вони всі здорові. Проте у них візьмуть ще одну пробу і перевірять її методом ПЛР. Якщо вона теж буде негативна, то їх відпустять додому», - розповів Луков.

Він також зазначив, що зараз у місті триває відпрацювання інших контактних осіб, які спілкувалися з хворими на коронавірус.

Як уже повідомляв Укрінформ, 9 квітня двох пацієнтів, у яких згодом підтвердили коронавірус, привезли до Вознесенської лікарні, а не до Миколаївської інфекційної, яка визначена опорною по боротьбі з цією хворобою. Лікарів швидкої дезорієнтували симптоми, які були начебто не характерними для COVID-19. Тамтешні медики в результаті додаткових обстежень з'ясували, що є небезпека коронавірусу і та ж бригада швидкої допомоги відвезла цих пацієнтів до Миколаєва. Таким чином, на обсервацію було розміщено 16 медичних працівників, які контактували з даними пацієнтами.

Наразі в Миколаївській області підтверджено 5 випадків коронавірусу. Усі з Вознесенського району та міста Вознесенська.