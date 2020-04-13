У медиків Вознесенська, які контактували з хворими на коронавірус, перший тест негативний
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив міський голова Вознесенська Віталій Луков.
«Наразі близько 20 медичних працівників Вознесенської міськрайонної лікарні перебувають на обсервації у зв’язку з тим, що контактували з першими двома хворими на коронавірус жінками. Їм виділили окреме приміщення на території лікарні, вони забезпечені посиленим харчуванням і мають там все необхідне для життя, почуваються добре. Їм зробили перші дослідження, які показали, що вони всі здорові. Проте у них візьмуть ще одну пробу і перевірять її методом ПЛР. Якщо вона теж буде негативна, то їх відпустять додому», - розповів Луков.
Він також зазначив, що зараз у місті триває відпрацювання інших контактних осіб, які спілкувалися з хворими на коронавірус.
Як уже повідомляв Укрінформ, 9 квітня двох пацієнтів, у яких згодом підтвердили коронавірус, привезли до Вознесенської лікарні, а не до Миколаївської інфекційної, яка визначена опорною по боротьбі з цією хворобою. Лікарів швидкої дезорієнтували симптоми, які були начебто не характерними для COVID-19. Тамтешні медики в результаті додаткових обстежень з'ясували, що є небезпека коронавірусу і та ж бригада швидкої допомоги відвезла цих пацієнтів до Миколаєва. Таким чином, на обсервацію було розміщено 16 медичних працівників, які контактували з даними пацієнтами.
Наразі в Миколаївській області підтверджено 5 випадків коронавірусу. Усі з Вознесенського району та міста Вознесенська.