В Україні підтвердили 24 012 випадків коронавірусу, з них за добу – 340

Станом на 1 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 012 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 340 нових випадків.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 340 осіб. Загалом за весь час пандемії захворіло 24 012 людей. З них 1725 дитини, а також 4 621 медпрацівників " - сказав Степанов.

За його словами, за добу захворіло 13 дітей та 79 медпрацівників, зафіксовано 10 летальних випадків, одужало 152 особи.

Загалом одужало 9 690 людини, від COVID-19 померло 718 людей.

Степанов додав, що за попередню добу здійснено 8015 тестувань, з яких 6 622 методом ПЛР та 1393 ІФА-тестуваання

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 за останню добу зафіксовано у Києві - 58, Ріненській області - 57, Львівській області - 31.