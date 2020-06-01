У світі зафіксували 6,2 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 1 червня у світі зафіксовано 6 267 338 випадків коронавіруса, зокрема 2 847 528 осіб одужали і 373 961 загинув.

Про це свідчать дані Worldometer.

Всього за нову добу було зафіксовано 8 089 нових випадків інфекції, з них 3 152 і 2 964 випадки припадають на Мексику (всього 90 664) і Пакистан (72 460) відповідно.

Також було зафіксовано 264 нових смертельних випадків, з них 151 в Мексиці і 60 в Пакистані.

У США на сьогодні 1 837 170 випадків, з них 106 195 осіб загинули і 599 867 одужали.

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У Бразилії, де зафіксували 143 нових випадки і 27 смерті, всього зареєстровано 514 992 випадки коронавірусу, 29 341 жертву і 206 555 видужали.

У Китаї, де в кінці минулого року стався спалах коронавіруса в місті Ухань, зараз зафіксовано 83 017 випадки (16 нових), 4 634 летальних результату і 78 307 одужань.