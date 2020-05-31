Надзвичайний стан в Іспанії можуть продовжити до 21 червня

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес має намір запропонувати парламенту країни продовжити надзвичайний стан до 21 червня.

Про це повідомляє El Pais.

«Він (Санчес - ред.) оголосив, що після 21 червня завершиться надзвичайний стан, іспанці отримають свободу пересування країною за умови, що не буде ніяких несподіваних перешкод», - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єра, ситуація з коронавірусом проходить «набагато краще, ніж ми прогнозували», оскільки рівень зараження в Іспанії різко знизився, тому уряд країни не має наміру продовжувати НС на ще більший термін.

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Іспанія ввела надзвичайний стан 14 березня з суворими обмеженнями в пересуванні. Зараз карантинні заходи в країні поступово послаблюють.

Згідно з даними Worldometer, всього в Іспанії зафіксовано 286 308 випадків коронавірусу, зокрема, 27 125 летальних випадків і 196 958 випадків одужання. Протягом останнього тижня кількість нових випадків, що реєструються за добу, значно зменшилася.

Фото: theolivepress.es