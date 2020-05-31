В Іспанії запровадили виплати для найменш забезпечених громадян

Уряд Іспанії запровадив систему виплати гарантованого мінімального доходу для найменш забезпечених громадян.

Про це повідомляє El Pais.

Мінімальний базовий дохід отримуватимуть домогосподарства з найменшими доходами.

Згідно з указом Ради міністрів, самотнім громадянам планується виплачувати по 461 євро щомісяця, родинам — до 1015 євро.

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Орієнтовно система виплат охопить 850 тисяч сімей, або 2,3 мільйона громадян. Фінансування програми коштуватиме державі 3 мільярди євро щороку.

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Нагадаємо: цього тижня в Іспанії розпочався десятиденний період жалоби за загиблими від захворювання на коронавірус (COVID-19). Він вважається найдовшим періодом із відновлення демократії в країні наприкінці 70-х років.

Згідно з останніми даними, в Іспанії 283 339 осіб захворіли на цю недугу. Серед них померли 27 117 осіб, а 196 958 вилікувалися.