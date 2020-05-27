В Іспанії почалася найдовша за 40 років жалоба за загиблими

В Іспанії розпочався десятиденний період жалоби за загиблими від захворювання на коронавірус (COVID-19).

Про це повідомляє AP.

«В Іспанії на понад 14 тисячах державних установ приспустили прапори у той час, як європейська країна розпочала десятиденний період національної жалоби за загиблими від коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє агентство, король Іспанії Феліпе VI, прем’єр-міністр країни Педро Санчес та депутати парламенту взяли участь в церемонії з хвилини мовчання, вшанувавши понад 27 тисяч загиблих від COVID-19.

Зазначається, що 10-денний період жалоби в Іспанії вважається найдовшим періодом із відновлення демократії в країні наприкінці 70-х років.

Згідно з останніми даними, в Іспанії 283 339 осіб захворіли на коронавірус. Серед них померли 27 117 осіб, а 196 958 вилікувалися.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 травня у світі зафіксовано 5 684 803 випадків коронавірусу, зокрема 2 430 603 особи одужали та 352 225 загинули.

Фото: АА