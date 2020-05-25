Іспанія виправила офіційні дані щодо кількості смертей від COVID-19

В Іспанії виправили загальні дані щодо смертності серед пацієнтів з коронавірусною хворобою з початку пандемії. Тепер ця цифра стала меншою майже на 2 000.

Про це повідомляє El Pais.

"Якщо цієї неділі від початку епідемії було зареєстровано 28 752 летальних випадки, то у понеділок їх кількість зменшилася майже на 2 000, й наразі становить 26 834", - йдеться у повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я Іспанії заявило, що протягом останньої доби було зареєстровано 50 летальних випадків.

В уряді Іспанії пояснили, що "проводиться індивідуальна перевірка справ, тому можуть бути розбіжності щодо даних попередніх днів".

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Також повідомляється, що протягом доби було зафіксовано 132 нові випадки захворювання, а загалом з початку пандемії в Іспанії було зафіксовано вже 235 400 випадків Covid-19.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, станом на ранок 25 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5,5 млн, з них 346,9 тис. летальних випадків, одужали 2,3 млн осіб.

Фото: ALBERT GARCIA