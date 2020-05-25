В Іспанії скасують двотижневий карантин для іноземних туристів

Уряд Іспанії скасує з 1 липня обов'язковий двотижневий карантин для іноземців.

Про це повідомляє El Pais.

"Цього понеділка (25 травня – ред.) на засіданні уряду вирішено, що обов'язковий карантин для іноземних громадян, які подорожують до країни, буде скасовано з 1 липня", – йдеться у повідомленні.

Раніше голова уряду Іспанії Педро Санчес оголосив, що іноземні туристи зможуть приїздити до Іспанії вже у липні, але проходитимуть обов'язковий карантин.

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Запровадження двотижневого карантину для відвідувачів країни іспанська індустрія туризму розглядала як захід, що відштовхуватиме іноземних туристів. Тож уряд вирішив дослухатися до думки підприємців.

Як повідомлялося, Греція офіційно розпочне цьогорічний туристичний сезон з 15 червня для гостей із 20 країн, а міжнародне авіасполучення на всіх туристичних напрямках відновлять з 1 липня.