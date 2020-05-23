Іспанія відкриється для іноземних туристів у липні
Укрінформ
Уряд Іспанії ухвалив рішення дозволити в'їзд до країни іноземним туристам з липня.
Про це повідомляє El Pais.
"Глава уряду Педро Санчес оголосив цієї суботи, що Іспанія відновить з липня можливість в'їзду до країни іноземних туристів з дотриманням правил безпеки", - йдеться у повідомленні.
Як заявив Санчес, "туристичному сезону в Іспанії цього літа бути". Іноземні туристи вже можуть планувати свої подорожі до країни.
Він також закликав іспанців планувати свої відпустки та скористатися "чарівними пропозиціями" внутрішнього туристичного ринку.
Як повідомлялося, Греція офіційно розпочне цьогорічний туристичний сезон з 15 червня, а міжнародне авіасполучення на всіх туристичних напрямках відновлять з 1 липня.