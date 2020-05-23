Іспанія відкриється для іноземних туристів у липні

Уряд Іспанії ухвалив рішення дозволити в'їзд до країни іноземним туристам з липня.

Про це повідомляє El Pais.

"Глава уряду Педро Санчес оголосив цієї суботи, що Іспанія відновить з липня можливість в'їзду до країни іноземних туристів з дотриманням правил безпеки", - йдеться у повідомленні.

Як заявив Санчес, "туристичному сезону в Іспанії цього літа бути". Іноземні туристи вже можуть планувати свої подорожі до країни.

Читайте також: Греція в середині червня відкривається для туристів з 20 країн

Він також закликав іспанців планувати свої відпустки та скористатися "чарівними пропозиціями" внутрішнього туристичного ринку.

Як повідомлялося, Греція офіційно розпочне цьогорічний туристичний сезон з 15 червня, а міжнародне авіасполучення на всіх туристичних напрямках відновлять з 1 липня.