Греція в середині червня відкривається для туристів з 20 країн

Греція знову відкриється для іноземних туристів 15 червня, проте спочатку вона буде приймати гостей тільки з 20 країн.

Про це повідомляє Greek Reporter із посиланням на грецького міністра туризму Харіса Теохаріса.

"Греція оприлюднила список перших 20 країн, які зможуть відправляти своїх туристів до неї. У зв’язку з подальшим зменшенням випадків коронавірусу Греція відкриється для них із 15 червня", – йдеться в повідомленні.

Тож, в’їхати до Греції з 15 червня буде дозволено жителям таких країн із позитивними епідеміологічними даними: Кіпр, Ізраїль, Німеччина, Китай, Австралія, Японія, Данія, Австрія, Болгарія, Сербія, Румунія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина, Норвегія.

Раніше грецький уряд оголосив, що іноземці матимуть отримати негативний результат на COVID-19 за 5 днів до поїздки в Грецію, але тепер цю вимогу скасували.

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Однак органи охорони здоров'я проводитимуть вибіркове обстеження мандрівників, що прибувають з-за кордону. Медичні протоколи будуть застосовуватися в сферах подорожей, проживання і харчування в туристичних зонах.

Також планується з 1 липня розширити цей список ще низкою країн, а через 2 тижні додати чергову групу держав.

Жителям країн, що мають, на думку Греції, несприятливі поточні епідеміологічні характеристики, не дозволять відвідувати Грецію до 15 липня. Наприклад, до таких належать жителі Сполученого Королівства.

Як повідомлялося, з 15 червня авіасполучення в Греції відбуватиметься лише через аеропорт Афін, а з 1 липня міжнародні авіарейси зможуть приземлятися на всіх грецьких летовищах.

Фото: columbista.com